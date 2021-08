КОЦУР – Того викенду у Коцуре будзе отримани турнир у вельким фодбалу за сениорох, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

На соботу на турниру од 16 годзин буду ше бавиц полуфинални змаганя, у хторих стретню ФК „Русин” зоз Руского Керестура и ФК „Славия” зоз Нового Орахова, а на 18 годзин буду бавиц ФК „Искра” и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

Змаганя за треце место и финале на програми на нєдзелю.

