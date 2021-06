Наталию Кутни приял предсидатель Општини Кула

КУЛА – Школярки керестурскей ґимназиї Петро Кузмяк з оддзелєня на сербским язику, Наталиї Кутни з нагоди другого места на Републичним змаганю з нємецкого язика у барз моцней конкуренциї, приєм вчера пририхтал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Попри наградзеней школярки на приєму були и професорка нємецкого язика Сашка Спасич и о. д. директорка керестурскей Школи Наталия Будински.

Предсидатель Милянич школярки повинчовал успих и придал єй символични дарунок и наглашел же и вона приклад як ше труд и робота виплаца, а тиж и наградзую.

Наталия Кутни подзековала и визначела же любов ґу нємецкому язику предлужи и на студийох дзе планує уписац тот язик, док директорка Будинскова подзековала же Општина замерковала вельки Наталийов резултат, и наявела же пре интересованє школярох и успих тей школярки, у Школи планую основац и клуб нємецкого язика.

