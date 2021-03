Наталия Будински достала потримовку за директора Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школски одбор на своєй схадзки 3. марца прилапел кандидатуру Наталиї Будински за директора Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, а пред тим Будинскова достала и максималну потримовку колективу. Шлїдзи думанє Националного совиту и одлука министра просвити, науки и технолоґийного розвою.

Будинскова хтора потерашня окончователька тей длужносци од 17. октобра прешлого року, єдина конкуровала на розписани конкурс за тоту длужносц. На схадзки Наставнїцкей ради, 2. марца достала 75 гласи за, єден процив и два стримани.

Тоти вигласани одлуки буду прешлїдзени до Националного совиту Руснацох хтори ма законску обовязку дац свойо думанє о кандидатови за директора, а шицко вєдно по процедури, идзе пред министра просвити хтори приноши конєчну одлуку о предложеному кандидатови за директора школи.

