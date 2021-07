Наукова анализа прецо людзе нєодвичательни

Ребека Планчак зоз Руского Керестура, абсолвентка психолоґиї на новосадским Филозофским факултету у Новим Садзе, достала награду за наукову и фахову роботу студентох у школским 2020/2021. року хтору додзелює Универзитет у Новим Садзе. Наукова робота ше базовала на тото же прецо людзе мали звекшану потребу буц у контакту под час пандемиї корона вирусу кед сходи и контакти були забранєни.

Пандемия корона вирусу векшини людзом пременєла живот, каждого потрафела на иншаки способ. Кед бешедуєме о психолоґийних терапийох, то вше була табу тема, а док тирвала пандемия, звекшала ше потреба и за тим.

– Виглєдованє сом робела зоз колеґом Марком Милошевичом под менторством професорки др Бояни Динич, хтора нам барз помогла и дала нам вельо шлєбоди же бизме сами вибрали цо будземе робиц и окреме нас барз потримовала у тим же бизме сами научели тото обдумац и на концу и випродуковац. На идею зме пришли так же и нам було досц допито у карантину, бо вшелїяк, и ми мали потребу комуниковац вецей медзи собу док тирвала пандемия, та зме ше часто и питали єдно другому же прецо людзе нє ноша маски, нє почитую мири, прецо ходза на варош кед знаю же би нє требали, або наприклад, прецо правя корона-журки и подобне – чом, просто, нє можеме буц одвичательни? У єдней хвильки зме похопели, бо зме психолоґове, же можеме тото и виглєдац. Понеже нас обидвоїх интересую подобни обласци, так зме и дошли до идеї, прaве тото и виглєдац – приповеда Ребека.

АНКЕТОВАНЄ БУЛО ОНЛАЙН

Тема роботи ше вола ,,Ефекти базичних и цмих характеристикох особи на єй справованє под час пандемиї Ковиду-19”. У тей роботи Ребека и єй колеґа виглєдовали же як людски характеристики дїйствую на тото же кельо ше почитує предписани мири, кельо ше людзе боя од корона вирусу, яки становиска людзох спрам тих мирох, же чи вони хасновити, и вообще, яке справованє присутне.

– Конкретно, робели зме онлайн виглєдованє, праве пре ситуацию, подзелєли зме линк анкети, т. є. тести, на вецей ґрупи на Фейсбуку, та хто сцел, пополнєл, праве прето же циль же би образец бул случайни, же би ше нє виберало кого ше будзе тестирац. Значело нам же зме то онлайн випитовали, алє проблем бул же вецей питальнїки пополнєли жени и младша популация, а нам циль бул облапиц общу популацию, та вец вше требало направиц компромис. У сущносци, дошли зме до заключеня же особни характери нє маю вельке дїйство на справованє у такей специфичней ситуациї, окреме прето же зме ше намагали випитац шицко цо зме сцели у моменту кед мири дакус були благши же би тоти характери могли виплївац и дїйствовац на справованє. Медзитим, вони можу обяшнїц мали процент справованя, на людзох баржей дїйствує тото же як вони, так повесц, коґнитивно обдумую ситуацию и кельо ше од нєй боя. Од характерох зме заключели же найвекше дїйство на справованє у тей ситуациї ма емоцийносц, екстраверзия, совисносц и отвореносц ґу искуству, док од тих цмейших характерох, мож повесц же найбаржей дїйствує неґативна психопатия, т. є. людзе хтори емпати и хтори маю виражене чувство за других, найбаржей меркую же як ше буду справовац у пандемиї – толкує Ребека, абсолвентка психолоґиї.

НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА

Їх науково-виглєдовацка робота, у хторей анкетовани коло 400 особи, преглашена за найлєпшу виглєдовацку роботу на уровню цалого Универзитета у 2020/2021. року.

– У тим участвовали шицки факултети Универзитета у Новим Садзе, значи могол кажде приявиц свою роботу. Ми тоту роботу написали у рамикох єдного векшого проєкта, алє зме єдну часц видвоєли же бизме конкуровали за награду, и поспишело ше нам. Було барз вельо роботи хтори базовани на Ковид-19 пандемиї, алє було и вельо други теми, кажде могол вибрац обласц хтора го интересує. Циль виглєдованя бул видзиц же чи тоти особносци можу дїйствовац на справованє, окреме прето же ситуация екстремна и специфична, бо то цошка з чим ше людзе потераз ище нє стретали и заключели зме же у таких ситуацийох, у ствари, превладує ситуация и вона вплївує на нашо справованє. Та анї нє таке важне же яки ми з нука, просто дакеди сама ситуация диктира же цо будземе робиц – закончує Ребека Планчак.

Тота виглєдовацка робота вшелїяк же Ребеки годна помогнуц и у дальшим виглєдованю, а и школованю. Їх робота єдина робота зоз Филозофского факултету хтора наградзена, а як Ребека гвари, любела би кед би було вецей роботи з єй факултету наградзени и же би ше баржей потримовало гуманистични науки, бо зме праве пре тоту пандемию похопели яки вони значни.

