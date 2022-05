Наукова екскурзия ґимназиялцох

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕОҐРАД – Школяре I и II класи ґимназиї руских и сербских оддзелєньох, Штреднєй школи Петро Кузмяк прешлого пиятку, 13. мая, мали наукову екскурзию до Беоґраду.

Там нащивели Музей науки и технїки, Калемеґдан и Зоолоґийну заграду. Екскурзия орґанизована пре змоцньованє компетенциї школярох зоз предмету применєни науки, а у рамикох проєкту СТЕМ учальня толеранциї хтори реализує керестурска Школа.

Ґимназиялци екскурзию витворели зоз своїма оддзелєнскима старшинами Любку Малацко, Долорес Ґовля, Леону Сабо и Ясмину Надь и директорку школи Наталию Будински.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)