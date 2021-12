Наукова конференция на чесц проф. др Юлияна Рамача

НОВИ САД – Медзинародна наукова конференция под назву „Живот и дїло проф. др Юлияна Рамача”, хтору з нагоди 80-рочнїци народзеня нашого еминентного линґвисти – филолоґа, орґанизовало Оддзелєнє за русинистику, отримана пияток, 10. децембра на Филозофским факултету Уноверзитета у Новим Садзе.

Як у уводним слове гварел координатор конференциї проф. др Михайло Фейса, Юлиян Рамач забeра єднo з найзначнєйших мeстoх у рускeй филoлoґиї, а без його витирвалей роботи нє мож задумац нєшкайшу русинистику хторей пошвецел цалу свою академску кариєру. Чежко и начишлїц шицки його авторски роботи и обласци наукового интересованя, алє скоро же у остатнїх 40 рокох нєт капиталного дїла, лєбо подняца у русинистики, у хторим проф. др Рамач нє дал ключне доприношенє.

Учашнїкох Конференциї отриманей у Шветочней сали Филозофского факултета привитал шеф Оддзелєня за русинистику проф. др Миливой Аланович хтори професорови Рамачови у свойо и у мено Факултета винчовал животни ювилей, а його академску кариєру спатрел през значенє и улогу Оддзелєня за очуванє нє лєм язика, алє и култури и идентитету рускей националней заєднїци на тих просторох.

За участвованє на конференциї приявели ше вецей як 40 авторе з роботами з рижних обласцох науки, а скоро половка з нїх абстракти представела и на конференциї, директно, лєбо он-лайн. На конференцию ше одволали фаховцци з матичного Универзитета, алє и зоз Беоґраду, Горватскей, Словацкей, Естониї, Мадярскей, Канади, Япону, Русиї, Австриї… Прикладно ювилантови, найвецей приявени роботи з обласци язика – линґвистики, семантики, лексиколоґиї, алє и з литератури историї, филозофиї, методики настави… Кажди учашнїк конференциї у заключеню свойого викладаня зоз слухачами подзелєл и даяку особну импресию о тим на яки способ и у якей мири професор др Юлиян Рамач зоз власним прикладом, пораду лєбо потримовку уплївовал на каждого з нїх, та и на цали нови ґенерациї русинистох.

Кнїжка абстрактох зоз Медзинародней конференциї пошвидко будзе видрукована, а потим плановане обявиц и интеґрални Зборнїк роботох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)