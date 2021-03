Национална стратеґия Руснацох у Републики Сербиї 2021–2027

На самим початку попробуйме розтолковац цо то стратеґия. Тото поняце ше вокраци може описац як циль котри жадаме посцигнуц, а змистово то комплексни документ котри ше може звесц на даскельо сеґменти: анализа (дзе ше у тей хвильки находзиме, на яки нормативни и имплементацийни проблеми наихо­дзиме, яка правна реґулатива иснує и тому подобне), потим напрямки (кадзи жадaме исц, у котрей мири зме усоглашени зоз розвойнима планами локалних самоуправох, реґийох, Автономней Покраїни Войводини, Републики Сербиї, та и Европскей политики реґионалного розвою як и їх кохезийней политики) и на концу акцийни план (як там сцигнєме, точнєйше, то сет розробених активносцох котри дефинує способ имплементациї, алє и котри дефинує субєкти котри то одвичательно поробя у предвидзеним часу).

Кед тераз опатриме наслов, увидзиме же є претенциозни и облапя вельо ширшу обласц живота шицких Руснацох, а предходна и нова Стратеґия за котру компетентни Национални совит рускей националней меншини, ше одноши лєм на образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма, та би наслов требало тому прилагодзиц: „Стратеґия Националного совиту Руснацох у Републики Сербиї 2021–2027”. Цо ше дотика периоду за котри важи тота стратеґия, вон цалком одвитуюци и ускладзени зоз розвойним планом Автономней Покраїни Войводини 2021–2027, як и планами за розвой у Републики Сербиї за културу 2020–2029, явного информованя 2020–2025. и стратеґиї у образованю по 2030. рок, як и Европскей политики реґионалного розвою од 2021–2027. рок.

Кажда стратеґия, та и тота нова, представя вершински документ на котри ше можу опрец и у подполносци ю експлоатовац шицки правни субєкти котри за тим маю потребу. Ми ше можеме окреме цешиц, бо лєм даскельо национални совити у Републики Сербиї написали и прилапели таки подобни документ. Кельо то важни документ, илуструєм зоз прикладом конкурованя на европски конкурси котри можу хасновац шицки нашо институциї, здруженя гражданох и други правни субєкти, и то так же им домашнї партнер у проєкту будзе Национални совит, а єден од валидних и правно патраци найчежши документ будзе праве тота нова Стратеґия у котрей будзе исновац циль: „векша медзинародна активносц и рижнороднєйше повязованє рускей заєднїци у Сербиї зоз одвитуюцима орґанизациями и институциями у иножемстве, окреме у ЕУ”.

Сам процес коло писаня новей стратеґиї пошвидко почнє зоз отримованьом новей схадзки Националного совиту, прейґ зум платформи дзе будзе лєм даскельо точки дньового шору, стратеґия, попис жительства и други актуалносци. Єдна од точкох будзе анализа предходней Националней стратеґиї и потим предклад одлуки о тим же би ше анализу поробело у каждим одборе и роботним целу за одвитуюцу обласц. Тема за дискусию будзе и сама назва Стратеґиї, прето же на тот способ себе дефинуєме простор котри будзе облапяц нова Стратеґия, бо охабиме можлївосц и отвераня нових темох и обласцох котри ше нє находза у директней инґеренциї Националного совиту. По принєшених заключеньох и дефинованю евентуалних нових напрямкох, до роботи би ше уключели и фаховци зоз одвитуюцих обласцох, же би ше у одредзеней хвильки того процесу оможлївело и медийни простор за явну розправу у „Руским слове”, а на концу каждей тематскей цалосци отримала и явна дебата на програми по руски Другей програми РТВ, кед же то обставини под час пандемиї дошлєбодза. Так би ше на квалитетни способ поробели перши два сеґменти виробку Стратеґиї по каждей обласци, а на концу цалого циклусу би ше поробела сублимация и дали предклади за єй акцийни план. Як резултат, достанєме нову Националну стратеґию Руснацох хтора у наступним периодзе будзе унапрямовац дружтвени живот нашей заєднїци у Републики Сербиї.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)