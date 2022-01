Националне швето означене у Кули

КУЛА – РКУД „Др Гавриїл Костельник”, тиж и домашнї Подручней канцелариї Руснацох у Кули, того року орґанизовал символичну преславу з котру означене Националне швето Руснацох. Медзи визначнима госцами присутни були державни секретар при Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и членїца и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма при Националному совиту Руснацох Олена Папуґа, як и член и предсидатель Одбору за информованє при НС Руснацох Яким Винаї.

З тей нагоди, присутни одпатрели документарни филм Траґедия Галицкей Руси русийского режисера Алексея Денисова котри бул приказани 2016. року на Русин филм фесту у Шидзе, и на тот завод з помоцу Рускей матки.

Пред тим шицких присутних госцох и домашнїх, котри ше позберали у скромним чишлє пре епидемийни мири огранїчени зоз простором, привитал предсидатель Дружтва Владимир Бучко, а потим пригодни историйни реферат о приселєню Руснацох на тоти простори пречитала Амалия Ковач.

