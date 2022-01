Националне швето перши означели Ораховчанє

НОВЕ ОРАХОВО – Всоботу, 15. януара, у Новим Орахове у просторийох Дома култури зоз святочну програму означене Националне швето Руснацох у Републики Сербиї у орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Петро Кузмяк”.

Як увод до святочней програми наймладши привитали присутних зоз колядами.

Святочна програма почала зоз гимну „Браца Русини” хтору одграл тамбурови оркестер КУД „Петро Кузмяк”, а потим предсидателька Дружтва Татяна Дудаш привитала присутних госцох. Святочней програми присуствовал предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснаоцх Желько Ковач, о. Владислав Рац, предсидатель Совиту Месней заєднїци Нове Орахово Йожеф Фекеч, представнїки цивилних орґанизацийох у валалє и красне число госцох.

У предлуженю члени рецитаторскей секциї наступели зоз програму пошвецену Националному швету. Програма була попретлєтана зоз пригоднима писнями у виводзеню тамбурового оркестра и шпивачох Дружтва. Програму здумали и пририхтали Татяна Дудаш и Владимир Маґоч, а финансийно помогнул Национални совит Руснацох.

