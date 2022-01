Националне швето Руснацох у престолнїци култури

Централна преслава Националного швета Руснацох того року будзе у Новим Садзе, у Сербским народним театре, у його велькей сали „Йован Дьордєвич” на нєдзелю, 23. януара. Святочносц будзе у городу Европскей престолнїци култури, дзе ше и ми, Руснаци, маме нагоду представиц, медзи велїма културнима змистами и подїями хтори орґанизує Город през цали тот рок.

Националне швето Руснацох традицийно почнє зоз Архиєрейску Службу Божу у новосадскей церкви Св. Апостолох Петра и Павла, потим ше у голу Сербского народного театра отвори виставу и пред Святочну академию будзе орґанизовани коктел за госцох. Капацитет велькей сали СНП будзе огранїчени, пре епидемийни мири и дистанцу, так же програму годни провадзиц кус вецей як 400 нащивителє.

Святочну програму пририхтал Орґанизацийни одбор, хтори формовани пред штирома роками при Заводзе за културу Войводянских Руснацох, а вона обдумана так же би ше ю могло вивесц и наживо и онлайн, бо епидемийни условия були нєизвесни кед ше ю пририхтовало. Прейґ лед екрана представя ше нам нашо етабловани музичаре, хтори маю успишни кариєри ширцом швета. Знїмки своїх наступох и винчованки за Швето послали: оперска шпивачка Люпка Рац зоз Швайцарскей, пияниста др Дарко Варґа зоз Зєдинєних Америцких Державох и орґуляш Саша Ґрунчич зоз Горватскей.

Публика у СНП наживо будзе мац чесц провадзиц наступ виолинисти професора мр Михала Будинского з Нового Саду, хторого будзе провадзиц колеґиня пиянистка Ваня Прица, и Катарину Ковач, дзивку композитора Ивана Ковача, хтора виведзе єдну його композицию на гушлї, а будзе ю провадзиц пиянистка Наташа Пандурович. У програми учасц вежнє новосадски Хор „Гармония” и наш рецитатор Мирослав Малацко. Шицки наступи класичного характеру буду попреплєтани и зоз филмами о местох зоз хторих солисти наступя, а до програми буду уткани и венчики руских мелодийох, хтори виведзе Национални оркестер под дириґентску палїчку Мирона Сивча.

За Швето орґанизована и Вистава, хтора пошвецена 100-рочнїци од народзеня нашей першей академскей подобовей уметнїци Гелени Сивч, а сучасну ноту на вистави даю роботи Лидиї Рамач, модней креаторки и костимоґрафки. У термину нашого нєдзельового Маґазину, на другей програми РТ Войводини, Святочну академию буду директно преношиц руски редакциї Радия и Телевизиї. Швето ше означи и по наших местох.

У будинку Театра, як и у других просторох и установох култури, применюю ше одредзени епидемийни мири хтори подрозумюю обовязне ношенє маски, меранє температури и дистанцу, а орґанизаторе Централней шветочносци благочасно поинформую руску явносц о важацих мирох на дзень означованя Швета.

ruske.redaktorka@gmail.com

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)