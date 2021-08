Национални совит Руснацох и НВУ „Руске слово” почитовали кодекс котри подписали

НОВИ САД – На першей електронскей схадзки, котру отримало Надпатраюце штирочлене цело, заключене же Национални совит рускей националней меншини и Новинско-видавательна установа „Руске слово” у периоду од 1. януара 2020. по 20. авґуст 2021. року почитовали Интерни етични медийни кодекс.

Одлуку мож пречитац на тим ЛИНКУ .

Перша електронска схадзка Надпатраюцого цела отримана од 23. по 25. авґуст 2021, на котрей винєшени звит о дїялносци, у котрим заключене же нє було писмово жалби на роботу НВУ „Руске слово” и Националного совиту рускей националней меншини.

Тиж так, заключене и же Националнт совит рускей националней меншини почитовал предклад трох членох Управного одбору, котрих предложел колектив, односно директор НВУ „Руске слово” концом мая того року.

Члени штирочленого Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу: предсидатель Одбора за информованє Националного совиту рускей националней меншини Яким Винаї, директор НВУ „Руске слово“ Борис Варґа, предсидателька Новинарскей асоцияциї Руснацох Ирина Гарди Ковачевич, як и адвокат и вивершни директор Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) Велько Милич.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

Интерни етични медийни кодекс часц Акцийоного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)