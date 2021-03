РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 31. марца, на першей програми РТС у емисиї Граждан авторки Вери Раичевич, будзе емитована емисия о наших вельконоцних обичайох. Емисия будзе реализована у своїм звичайним термину од 13 годзин.

Емисия знїмана у Пасторално духовним центру Йосафата, а нагода за знїманє були вишивки вельконоцних салветкох котри ше вишивали зоз перлочками у проєкту Нїтка любови у фамелиї. Попри вишивкох облапени и дзепоєдни нашо вельконоцни обичаї.

