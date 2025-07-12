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НАШО ЛАУРЕАТИ: Мая Зазуляк Гарди Награда установи „Руске слово”

автор Б. Варґа
автор Б. Варґа 11 Опатрене

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ювилея 80-рочнїци, на предклад директора др Бориса Варґи, НВУ „Руске слово” додзелєло награду Установи Маї Зазуляк Гарди, главней редакторки Часопису за дзеци „Заградка” и Мултимедиялного часописа за младих МАК.

Мая Зазуляк Гарди – лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

Директор НВУ „Руске слово” так обгрунтовал награду:

„У остатнїх пейцох рокох, Мая Зазуляк Гарди була редакторка Мултимедийялного часописа за младих МАК и редакторка Часописа за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох Мая прилагодзела часопис МАК новим ґенерацийом, милениялцом, чия ше комуникация найвецей одвива онлайн. Часопис МАК мултимедиялне и найдиґитализованше виданє Установи на сайту „Руского слова”.

Як редакторка Часопису за дзеци „Заградка”, Мая Зазуляк Гарди прилагодзела виданє потребом новим поколєньом и дала моцни редакторски и авторски печац кнїжком и сликовнїцом за дзеци. Змисти за дзеци постали нє лєм приоритет фирми, алє и потреба заєднїци.

Пошвеценосц фирми обачлїва поготово прейґ того цо заняти роби иновативно за Установу и понад возпоставеней норми. Колеґиня Зазуляк Гарди од 2020. видала штири кнїжки за младих и режирала и продуцирала два документарни филми – „Филм о Дньовки” (2020) и филм „MAK-ово 50 роки” (2022). З нагоди прешлого ювилея 75-рочнїци Установи, Мая Зазуляк Гарди орґанизовала Пияту руску наукову конференцию за студентох, младих науковцох и фаховцох и обявела зборнїк роботох з тей конференциї (2021).

Кед слово о виданьох за дзеци, под єй редактуру вишли осем сликовнїци, вифарбйованки и кнїжки за дзеци, а з проєктом „Наша свадзба” и сама дебитовала як писателька.

Мая Зазуляк Гарди закончела Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре и дипломовала на Одсеку за медийски студиї на Филозофским факултету у Новим Садзе, а мастеровала на истим факултету, на напряму Комуниколоґия”.

Додзельованє награди Установи було на означованю ювилея НВУ „Руске слово” 13. юния у Руским Керестуре. Награда Установи ше додзелює ювилейно, кажди пейц роки.

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