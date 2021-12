Наш театер ма будучносц

Уж два роки пандемия ремеци наш узвичаєни способ живота, та так поремецела и календар манифестацийох у рускей култури. Праве того тижня, условно поведзено, закончени 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, бо ше маю одбавиц ище два дзецински представи. Тото цо могло видзиц на тогорочним Мемориялє, гоч и нє у вельким обсягу, було, по оцени велїх нащивительох, квалитетне.

Представа „Ениґма Дядя” режисера Славка Ороса, хтора премиєрно виведзена на тей рочней смотри театрох, на репрезентативни, автентични и ориґинални способ представела омаж нашому утемелїтельови театра Петрови Ризничови. Патраче през єден мултимедиялни приступ дознали велї факти зоз Ризничовей биоґрафиї, хтори до Руского Керестура пришол медзи двома шветовима войнами. Режисерски деби Славка Виная у представи „Скорей як когут закукурика”, свойофайтовей психо-драми з елементами горору, указал же ше на квалитетни способ ноши и у режиї.

Обидвох режисерох, и Ороса и Виная, паметаме як одличних ґлумцох у нашим Театре, а тераз указали и свойо режисерски схопносци, цо дава вельку надїю же наш театер, попри професийного режисера Владимира Надя, после телїх деценийох иснованя, ма свою перспективу и будучносц. Шицко тото указую и нови, подмладзени, талантовани ґлумецки ансамбли хтори оформени на керестурскей и новосадскей сцени.

И, наисце, аж тераз видно кельо руска заєднїца зоз витирвалу и континуовану роботу у театре випестовала нових, младих, креативних и сцелих ґлумцох, хтори виросли на тих дескох уж у дзецинских представох, алє и зоз рецитаторского руху, хтори тиж влапел моцни коренї у нашей заєднїци. Будучносц нашого театру зоз тим, вшелїяк, обезпечена.

Театер єдна з найстарших уметносцох хтора прежила милениюмски пременки у наших животох. И нїч театру нє стануло на драгу, нїч од нових технолоґийох, як цо то були радио, телевизия, филм… Бо театер єдна жива уметносц, уметносц комуникациї зоз живу публику, на котру вон вше ма уплїв. Окреме кед през свойо анґажованє преволує актуални ситуациї у дружтве.

Театер нам презентує рижни судьби и долї, а насилство иснує у каждим дружтве, каждим чаше и каждей системи, бо вше хтошка себе приґраби векши овласценя як цо му припадаю. Театер барз критична уметносц, то комплексна, ширша дружтвена и уметнїцка дїя, прето и прежил так длуго, прето и тирва так длуго, бо кажде дружтво и гевто найушоренше, подлєгує критики. Вше мож и лєпше.

Уж на соботу у Новим Садзе почина 19. Фестивал малих сценских формох под меном „Дюри Папгаргая”, нашого визначного доаєна театру.

