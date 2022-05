Нащивене вельконоцне виронаучне друженє у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 8. мая, отримане вельконоцне виронаучне друженє. З тей нагоди, вельке число младших и старших ше у пополадньових годзинох позберало у церковней порти и дзечнє ше уключели до веселей подїї котру орґанизаторе пририхтали.

По словох шестри Клари Цинканич, друженє котре орґанизоване и отримане – у України ше наволує „гаївки”, цо представя бависка и шпиванки яки ше шпивало у барз давних часох при славянских народох пред Вельке ноцу. Зоз тима бависками, танцами и писнями ше преславя Исуса Христа же воскреснул и радує ше же пришла яр, гварела шестра Клара.

У орґанизованю того виронаучного друженя участвовали шестри з манастира шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре, парох коцурски о. Владислав Рац, вироучителька Ксения Бесерминї и члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви, а окрем домашнїх, присуствовали и госци зоз рускокерестурскей парохиї.

Того пополадня щицки присутни, од наймладших по найстарших, танцовали, шпивали и бавели ше на чесц Исуса Христа, а по законченю бавискох пририхтане и ошвиженє и закуска, Вельконоцне виронаучне друженє закончене зоз писню „Христос Воскресе” котру шицки присутни вєдно одшпивали.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)