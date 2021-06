Нащивене мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – У дворе просторийох Мото клуба „Пеґасус”, при стадиону Фодбалского клубу „Искра” всоботу, 5. юния, отримане традицийне мото стретнуце з нагоди родзеного дня клуба. Окрем того, перши викенд у юнию реґистровани як мото стретнуце у Коцуре у Мото-униї и Войводини.

У сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас и Полицийну станїцу Вербас, коцурски Мото клуб того року означел 15 роки иснованя. У позитивней атмосфери и добрим розположеню того дня ше дружели домашнї байкере, алє и велї з околних местох и госци з иножемства.

Вецей як 100 моторкаше участвовали у заєднїцким воженю през Коцур и Вербас, на Площи Николи Пашича ше фотоґрафовали, а потим у коцурским Мото клубу подзелєни кациґи вожачом. Полицийна станїца Вербас, у сотруднїцтве зоз Совитом за безпечносц транспорту Општини и Мото клубом „Пеґасус”, апеловали на шицких учашнїкох у транспорту на загроженосц мотоциклистох як учашнїкох.

Пре почитованє епидемиолоґийних мирох, того року мото стретнуце прешло без наступох рок ґрупох, алє то нє зопарло числених нащивительох же би уживали. За шицких госцох домашнї пририхтали уж добре познату „байкерску пасулю”, алє и вельку торту з нагоди родзеного дня.

Домашнї задовольни зоз числом нащивительох, любительох моторкох, як з Коцура, так и з реґиону и иножемства, а и зоз вкупну атмосферу яка тирвала того дня до позних годзинох.

