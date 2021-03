Нащивени Вельконоцни вашар и вистава

РУСКИ КЕРЕСТУР – У церковней порти катедралней церкви св. оца Миколая, вчера отримани традицийни Вельконоцни вашар, хтори орґанизовал парохийни Каритас.

На вашаре було дзевец викладачох, домашнїх и зоз Коцура, а понукало ше вельконоцни прикраски, печени пасочки, колачи и друге, а писанки предавали и виронаучни дзеци.

Було досц нащивительох после обидвох предполадньових Службох, а орґанизаторе задовольни же вашар того року заш лєм отримани, з почитованьом превентивних епидемиолоґийних мирох, бо прешлого року пре тоти причини нє бул орґанизовани.

До каритасовей касочки нащивителє вашару з тей нагоди подаровали скоро 1.800 динари.

У каритасовей сали источашнє пририхтана вистава вишивкох паскалних салветкох на кошарки, хтори ше по шемох зоз перлочками вишивали вецей фамелиї котри на тото чуванє традициї позберал пасторални Центер блаженей Йосафати, чия руководителька ш. Авґустина Илюк.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)