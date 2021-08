Нащивени Днї керестурскей паприґи, найлєпшим додзелєни награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – И на тогорочней туристично-привредно-културней манифестациї Днї керестурскей паприґи, орґанизаторе, попри богатей културно-уметнїцкей програми, пририхтали и змаганє за найкрасши штанд, за найчежшу паприґу, а за наймладших – змаганє за найкрасшу маску.

У катеґориї за найкрасши, спомедзи численима штандами, вибрани штанд Марин шпайз, фамелиї Шикорових з Руского Керестура, хтори предавали рижни соки, маджуни и айвари правени на традицийни способ.

За найчежшу паприґу и того року приявело ше вельке число змагательох, а 3. место припадло Михайлови Такачовому, чия паприґа мала 348 ґрами, 2. награду достал Владимир Адамов зоз Ботоши зоз Банату за паприґу од 349 ґрами, а побиднїк хтори принєсол паприґу од 384 ґрами бул Марко Бркич зоз Крущичу.

Шицки добитнїки достали рижни аґрарни продукти за рошлїнске прикармйованє.

После наградох за найчежшу паприґу и найкрасши штанд, на шор пришли и дзеци од предшколских по школярских нїзших класох, хтори були поприберани до рижних маскох. Од штернац змагательох у интересантних костимох зоз мотивами паприґи заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка и того року додзельовал награди найлєпшим хлапцом и дзивчатом. Так перши награди достали – шейсцрочни Иґор Няради зоз Руского Керестура, а од дзивчатох, награду достала дваиполрочна Дуня Сенчук зоз Кули.

Вельке число нащивительох могли коштовац варени єдла зоз єденац котлох, як и печеней прашецини, баранчецини и буяка, а после урядовей програми хтору водзела Адриана Надь, присутни уживали у музики ґрупи Пицикато бенду, а потим и у наступу Милана Митровича.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї на тим ЛИНКУ..

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)