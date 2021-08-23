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Нащивени Днї керестурскей паприґи, найлєпшим додзелєни награди

автор а. медєши 23. авґуст 2021

РУСКИ КЕРЕСТУР – И на тогорочней туристично-привредно-културней манифестациї Днї керестурскей паприґи, орґанизаторе, попри богатей културно-уметнїцкей програми, пририхтали и змаганє за найкрасши штанд, за найчежшу паприґу, а за наймладших – змаганє за найкрасшу маску.

У катеґориї за найкрасши, спомедзи численима штандами, вибрани штанд Марин шпайз, фамелиї Шикорових з Руского Керестура, хтори предавали рижни соки, маджуни и айвари правени на традицийни способ.

За найчежшу паприґу и того року приявело ше вельке число змагательох, а 3. место припадло Михайлови Такачовому, чия паприґа мала 348 ґрами, 2. награду достал Владимир Адамов зоз Ботоши зоз Банату за паприґу од 349 ґрами, а побиднїк хтори принєсол паприґу од 384 ґрами бул Марко Бркич зоз Крущичу.

Марко Бркич зоз Крущичу принєсол найчежшу паприґу од 384 ґрами

Шицки добитнїки достали рижни аґрарни продукти за рошлїнске прикармйованє.

После наградох за найчежшу паприґу и найкрасши штанд, на шор пришли и дзеци од предшколских по школярских нїзших класох, хтори були поприберани до рижних маскох. Од штернац змагательох у интересантних костимох зоз мотивами паприґи заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка и того року додзельовал награди найлєпшим хлапцом и дзивчатом. Так перши награди достали – шейсцрочни Иґор Няради зоз Руского Керестура, а од дзивчатох, награду достала дваиполрочна Дуня Сенчук зоз Кули.

Вельке число нащивительох могли коштовац варени єдла зоз єденац котлох, як и печеней прашецини, баранчецини и буяка, а после урядовей програми хтору водзела Адриана Надь, присутни уживали у музики ґрупи Пицикато бенду, а потим и у наступу Милана Митровича.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї на тим ЛИНКУ..

Награду за найлєпши штанд освоєл Марин шпайз, фамелиї Шикорових з Руского Керестура

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