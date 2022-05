КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре наютре, 8. мая, будзе отримане вельконоцне виронаучне друженє.

Поволани шицки вирни, и старши и младши, же би вєдно шпивали, бавели ше и преславяли Бога.

Вельконоцне виронаучне друженє будзе отримане у церковней порти, з початком на 16 годзин.

