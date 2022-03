Наютре будзе Виберанкова скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Рочна скупштина Рускей матки заказана за соботу 5. марец з початком на 11 годзин у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре.

Тогорочна Скупштина тиж будзе и виберанкова, члени Рускей матки буду гласац за нового предсидателя, його заменїка, секретара, членох УО, Надпатраюцого одбору и Редакцийного одбору їх глашнїка Руснак.

На дньовим шоре плановане розпатранє звита о активносцох шицких месних, городского и реґионалного одбору РМ, потим финансийох з прешлого року. Надалєй будзе розпатрани план роботи за тот рок, активносци котри РМ превежнє по питаню попису жительства, як и пририхтованє з орґанизацию ШК РРЛ котри будзе отримани у Новим Садзе 2023. року.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)