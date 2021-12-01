Наютре будзе виведзена дзецинска представа „Виволам вам тайнуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Єдна спомедзи двох дзецинских представох хтори требали буц виведзени прешлого тижня у рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, а хтори премесцени за познєйши датум пре проблем зоз зогриваньом у Доме култури у Руским Керестуре, будзе одбавена наютре, штварток 2. децембра.

Слово о представи Виволам вам тайну у режиї и адапрациї Ксениї Бодянєц, а у виводзеню школярох керестурскей Основней школи „Петро Кузмякˮ.

Представа будзе виведзена на 11,30 годзин, у Велькей сали Дома култури.

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