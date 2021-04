Наютре будзе заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу националного совиту Руснацох будзе отримана наютре, 13. априла, на 16 годзин прейґ Зум платформи.

На Дньовим шоре буду предкладанє розподзельованя средствох по явних конкурсох на котри конкуровали нашдо дружтва у Покраїнским секретарияту за национални меншини, Покраїнским секретарияту за културу – обласц нєматериялного нашлїдства и обласц видавательней дїялносци, як и приношенє лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох котре розписало Министерство култури.

На схадзки ше будзе розпатрац и о розписованє Конкурса за орґанизованє манифестацийох у 2021 и приношенє одлукох о поступку анализи Националней стратеґиї.

