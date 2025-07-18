Наютре будзе и змаганє у столним тенису

КОЦУР – Змаганє у столним тенису у рамикох XXXIV Спортских бавискох „Яша Баков” будзе отримане наютре, под час отримованя Културней манифестациї „Коцурска жатва”.

Змаганя почню на 9 годзин у физкултурней сали у Основней школи „Братство єдинство”.