КОЦУР – „Жатвов ярнї бал”, котри орґанизує Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура, будзе отримани наютре у Пелетовей сали у Коцуре.

За тот вечар орґанизаторе обезпечели смачну вечеру, богату томболу и добру забаву за шицких госцох зоз музику „Коцурских бетярох”.

Початок „Жатвового ярнього балу” заказани за 19 годзин.

