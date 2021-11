БЕРКАСОВО – Наютре, на швето Святого Архангела Михаила, церква и вирни у Беркасове преславя храмове швето Кирбай.

Як за Рутенпрес гварел парох о. Владимир Еделински Миколка, шветочна кирбайска Служба Божа почнє на 11 годзин.

