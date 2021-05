Наютре вакцинованє з китайску вакцину

РУСКИ КЕРЕСТУР – У здравственей амбуланти у Руским Керестуре наютре, у чаше од 9–12 годзин, будзе вакцинованє жительох зоз китайску Синофарм вакцину.

Вакциновац ше годни особи котри ше прешлого тижня приявели до Месней заєднїци, а таких єст скоро 200, и вони буду и особнє поволани. Зоз собу треба вжац здравствену карточку и особну леґитимацию.

За дополнююци информациї мож ше явиц секретарови МЗ Михайлови Пашови на число 060/7037944.

И тото друге по шоре вакцинованє на пункту у керестурскей амбуланти орґанизує Дом здравя Кула, а з потримовку Месней заєднїци и волонтерох.

