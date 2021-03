Наютре Вельконоцна св. Споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї вирни ше за Пасху годни пририхтац и зоз св. Споведзу, хтора традицийно будзе на штварток, на швето Благовищенє 25. марца, на штирох Службох Божих – на 8, и 10 годзин предполадньом и на 16 и 18 годзин, кед приду помогнуц и священїки з околних парохийох.

На Квитну нєдзелю, 28. марца, споведац ше годни млади и школяре од 11 годзин и пред їх Службу Божу хтора на 11,30 годзин. Стари и хори парохиянє священїки за Споведз нащивя у їх домох, 1. априла, а за тото их треба приявиц до парохийного уряду 703-836.

