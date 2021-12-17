Наютре Всеночне и пакецики од Святого Миколая у коцурскей церкви

КОЦУР – У парохиї грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре на нєдзелю, 19. децембра, будзе означене швето Святого Миколая. На шицких Службох Божих того дня за вирних коцурскей парохиї будзе и мированє.

Дзень пред тим, на соботу, 18. децембра, на 17 годзин почнє Всеночне, а потим на 18 годзин придзе и Святи Миколай котри дзецом будзе дзелїц пакецики.

Тих дньох ище вше у церкви поставена и шкатулка у котрей парохиянє можу охабиц добродзечни прилог и помогнуц тим котри нє у можлївосци, же би и за нїх були обезпечени пакецики од Святого Миколая.

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