РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, нєдзелю 7. новембра, у рамикох Младежскей розвойней лиґи, фодбалере Русина одбавя змаганє процив екипи Борац зоз Бачкого Ґрачцу.

Змаганє будзе на Ярашу, на 15 годзин, такой после урядового змаганя першого тима Русина и Будучносци зоз Ґложанох, чийо стретнуце заказане за 13 годзин, тиж на Ярашу.

