Наютре „дзвончокˮ за помоц Горватскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни керестурскей парохиї св. оца Миколая на шицких ютрейших богослуженьох до „дзвончкаˮ годни дац свой пенєжни прилог хтори пойдзе за помоц Горватскей тє. часцом дзе ше тих дньох случели потреси жеми и настала велька материялна и друга чкода.

Як парох керестурски о. Михайло Малацко поволал парохиянох, же вше треба помогнуц тим цо у нєволї. Вон здогаднул же кельо нам помагал италиянски Каритас, же нам медзи иншим збудовал и каритасов будинок, а же вони помагали нам прето же ше и им помогло пред тим тиж после катастрофалного трешеня жеми.

На даванє вирних поволує и євангелски способ живота, та Керестурци пенєжни прилоги годни дац на Службох Божих на 9, 11,30 и на 17 годзин.

