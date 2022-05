РУСКИ КЕРЕСТУР – По информацийох зоз диспечерского центру Вербас, наьютре з часу на час будзе виключеня електричней енерґиї у улїци Иви Лоле Рибара од числох 80-116, 93-135, 121 и бб, як и у улїци Русинскей число 44.

Виключованє струї будзе у чаше од 9 по 13 годзин, а причина тому плановани роботи на електичней мрежи у валалє.

