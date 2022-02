РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох штварткових друженьох за старши особи, наютре будзе отримани Каритасов бал, у чаше од 14 до 17 годзин, а пред наиходзацим початком Велького посту.

Волонтере парохийного Каритасу св. Миколая за бал обезпечели живу музику и забавни бависка, а попри нащивительох штварткових стретнуцох, обчекує ше и госцох з коцурского парохийного Каритасу.

