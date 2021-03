Наютре Квитна нєдзеля и Споведз за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре припада Квитна нєдзеля – багнїтки, зоз чим ше Церква здогадує Исусового славного уходу до Єрусалиму кед го народ привитал зоз вербовима конарами.

Нєшка и Лазарова собота, та вечарша Служба Божа на 18 годзин, а потим на 18,45 Всеночне у катедралней церкви.

На саму Квитну нєдзелю священїк пошвеца багнїтки, хтори символ спомнутей подїї, и вирни их потим одноша дому, а буду пошвецени на Утринї котра на 8,30 годзин, а Служба Божа на 9 годзин. Пред дзецинску Службу котра на 11,30, од 11 годзин почнє и вельконоцна св. Споведз за школярох и младих, а вечарша Литурґия на 18 годзин.

