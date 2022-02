Наютре Кирбай у лурдескей каплїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, а и у других наших парохийох, нєшка ше закончує побожносц Лурдескей дзевятнїци, пред 11. фебруаром дньом указаня Богородици у шветово познатим Марийовим святилїщу у Лурду у Французкей. Наютре, 11. фебруара и Шветови дзень хорих.

У керестурскей парохиї остатня дзвятнїца будзе у лурдескей каплїци тє. у старим манастире на Капущаним шоре, на 16,30 годзин пред вечаршу Службу Божу.

Наютре, 11. фебруара там будзе Кирбай, Служби Божо на 10, 15 и 17 годзин, нагода за св. Споведз, а будзе ше служиц и Молебени до Богородици и модлїц Ружанєц.

