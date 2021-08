Наютре Матка Божа, служба и у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре вельке швето – Успениє пресвятей Богородици – Велька матка Божа.

Швето будзе преславене на богослуженьох у Катедралней церкви дзе Служби Божо буду рано на 8 и вечар на 19 годзин, а велька Служба будзе лєм у Водици на 10 годзин.

Успениє пресвятей Богородици християном найвекше Марийово швето, а одноши ше на єй одход зоз жемского живота. По християнскей традициї, Мария як Исусова мац – Богородица, после шмерци була зоз целом вжата на нєбо.

