КУЛА – Подприємство Еко-сан плус д.о.о обвисцує гражданох жє ше на штварток, 5. авґуста, будзе пирскац лїчинки суньоґох на териториї општини Кула.

Початок третману будзе на 8 годзин и будзе ше окончовац зоз жеми, зоз препаратом Ларвостоп 3Ґ, Пирипрокс ЗҐ хтори нє чкдолїви за пчоли.

Места у хторих ше третман будзе окончовац то – Кула, Руски Керестур, Червинка, Крущич, на беґельох, озерох и долїнох.

