ШИД – Наютре будзе окончене хемийне третированє суньоґох зоз жеми на желєних поверхносцох у населєних местох општини Шид од 19 по 22 годзин, а пчоларе поволани превжац мири охрани.

У случаю подлей хвилї, пирсканє будзе одложене, а о новим термину явносц будзе благочасово обвисцена.

