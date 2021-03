Наютре Позитивна минута о крижу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нове стретнуце Позитивна минута будзе отримане наютре, на 19 годзин, у просторийох Каритасу.

Тема стретнуца будзе Остатнї Исусово слова на крижу, и будзе нєпоштредне пририхтованє за наиходзаце швето Пасхи, а стретнуце пририхтує ш. Михаїла Воротняк.

Заинтересовани кажди пияток вечар на 19 годзин можу участвовац и на молитвеним преглїбйованю Св. Писма у центру шестрох служебнїцох св. Йосафата. Там ше кажди вечар по 17. марец тиж модлї и молитва за фамелиї св. Осифови. Тоту молитву мож провадзиц директно на фейсбук боку Катедрала св. Николая.

