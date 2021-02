РУСКИ КЕРЕСТУР – Нове стретнуце „Позитивна минута” будзе отримане наютре, 25. фебруара у просторийох Каритасу на 18 годзин.

Тема будзе Кнїжка о Рути, библийни приклад хлопско-женских одношеньох, а стретнуце водзи ш. Михаїла Воротняк, за шицких заинтересованих.

