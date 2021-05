РУСКИ КЕРЕСТУР – Месни одбор Здруженя борцох Народноошлєбодительней войни, у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу Руски Керестур, з нагоди 9. мая, Дня побиди над фашизмом, орґанизує покладанє венца ґу памятнїку погинутим борцом у парку у центру валала.

Поволани шицки заинтересовани, а сход на 9 годзин пред Домом борцох, резервних воєних старешинох и пензионерох на Фрушкогорскей улїци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)