Нєшка почина Фестивал професийних театрох ,,Публикум”

КУЛА – Од 17. по 21. новембер у Културним центру Кула будзе отримани перши Фестивал професийних театрох ,,Публикум”. Плановани пейц наступи театрох зоз Зомбора, Кикинди, Суботици, Нового Саду и Беоґраду, а публика будзе одлучовац о побиднїцкей представи.

Представи буду виведзени на сцени домашнього театру, кажда з початком на 20 годзин, пре почитованє епидемийних мирох число патрачох будзе преполовене, дезинфикованє на уходзе и ношенє маскох тиж обовязне.

Публика на уходзе достанє и карти з котрима буду гласац на концу представи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)