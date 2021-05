Наютре почина швето Русадля

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї, наютре, перши дзень швета Сошедствиє Св. Духа, Русадля, хторе ше у нашим народзе преславює три днї. Нєшка и остатня – пията Задушна собота, Грамотална Служба Божа на 8 годзин, на 19 г Служба и Молебен до Богородици, 19,45 г Всеночне.

Русадля, або пейдзешатнїца, преславює ше подїя кед пейдзешати дзень по Исусовим воскрешеню, на апостолох зишла треца Божеска особа – Св. Дух, цо ше рахує як народзенє Церкви Христовей.

Наютре на перши дзень у катедралней церкви буду Служби Божо на 9, 11,30 и 19 годзин. На други дзень, на пондзелок Служби у катедрали на 8 и 10 годзин, а будзе и мированє. Вечарша Служба тиж и мированє будзе у Водици на 19 годзин, а пред тим, на 17 з церковней порти до Водици пойдзе и процесия.

На треци дзень Русадльох, у Водици будзе отримани Завитни дзень, архиєрейска Служба Божа будзе на 10 годзин, а вечарша у церкви на 19 г.

