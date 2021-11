РУСКИ КЕРЕСТУР – Розвойни фонд Войводини представи свойо Конкурси и Явни поволанки за вигодне кредитованє инвестицийох до польопривреди и привреди. Презентация будзе отримана ютре, 6. новембра, у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур од 10 до 12 годзин, а поволани шицки заинтересовани гражданє.

Презентация ше отримує у орґанизациї Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачкей и Канцелариї за локални економски розвой Општини Кула.

