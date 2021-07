Наютре роботня у Руским културним центру

НОВИ САД – Наютре у Клубу аматерох у Руским културним центру у Новим Садзе на 13 годзин почнє роботня „Руска ґенеалоґийна база – перши крочай“ котру отрима Саша Сабадош.

На роботнї будзе розпатрена тема матичних кнїжкох як поняца, походзенє и локация матичних кнїжкох значних за виучованє историї Руснацох, а през роботню годно дознац о основних елементох значних за зберанє податкох содержаних у матичних кнїжкох и терминолоґия и совити значни при складаню фамелийного стебла.

Роботня ше реализує у рамикох проєкту Диґитализация найстарших церковних матичних кнїжкох грекокатолїцких церковних општинох як способ очуваня културного нашлїдства Руснацох у Сербиї хтори финансийно потримало Министерство култури и информованя на Конкурсу за финансованє лєбо софинансованє проєктох з обласци диґитализацї културного нашлїдства и сучасней творчосци у 2021. року.

