КУЛА – Наютре, 14. мая, будзе отримана виберанкова Рочна скупштина Руского културно-уметнїцког дружтва „Др Гавриїл Костельник” у Кули.

Скупштина будзе отримана у просторийох Дружтва, зоз початком на 18 годзин, а поволани шицки члени.

