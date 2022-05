Наютре „Ружова заградка”

НОВИ САД – 32. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” будзе отримани наютре Сербским народним театре (СНТ) у Новим Садзе.

Того року ше на Фестивалє буду змагац 15 нови композициї, а найлєпши з нїх наградзи жири и публика, котра и на тот завод будзе мац нагоду гласац.

Зоз шпивачами наступя Вельки тамбурови оркестер и Народни оркестер РТВ, а водительки програми буду Марина Сабадош и Доротеа Будински. У ревиялней часци наступи Михайло Будински.

Цали Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, тиж и на другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

Фестивал почнє точно на 20 годзин, уход будзе шлєбодни, а Руска редакция Радио Нового Саду порихтала и зняла и ЦД и будзе ше дзелїц публики на Фестивалє.

До орґанизациї Фестивалу уключени и анґажовани шицки капацитети Радио-телевизиї Войводини, а ту и потримовка спонзорох и наших руских установох Националного совиту Руснацох, Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”, як и спонзорох.

