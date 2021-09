Наютре „Ружова заградка”

НОВИ САД – Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” будзе отримани наютре, 5. септембра, у новим будинку РТВ на Мишелуку.

Фестивал ше отрима у Вельким студию, а будзе емитовани и у голу прейґ видео бимох, пре випочитованє епидемийних мирох. Фестивал годни провадзиц лєм вакциновани, тоти цо маю потвердзенє же прелєжали Ковид-19, або зоз неґативним потвердзеньом ПСР, або швидким антиґенским тестом. Шицки присутни буду мушиц мац маски.

На Фестивалє буду виведзени 16 нови композициї, хтори буду под шифрами, так буду и наявйовани и под шифрами буду и на гласацким лїстку. Гласац ше годно лєм директно, т. є. лєм присутна публика на Фестивалє, а будзе и радио и телевизийне директне преношенє, як и прейґ интернету. Вистава того року нє будзе.

У ревиялней часци буду виведзени дзевец композициї, хтори зоз народних преробени до забавних. Пейцчлени жири у составе: Мича Янкович, Дюра Будински, Микола М. Цап, Сенка Станкович и Снежана Янюшевич Єфтич будзе одлучовац о наградох, бо Фестивал змагательни. Буду грац три оркестри, а водительки буду Марина Сабадош и Доротеа Будински. Фестивал святочно отвори заменїк ґенералного директора РТВ Йожеф Клем, а после Фестивала будзе коктел.

Понеже ше Фестивал того року отримує у нєзвичайним єшеньским термину, Руска редакция Раио Нового Саду уж зняля и ЦД, та ше будзе дзелїц присутним на Фестивалє. Орґанизаторе наявюю вельки нєсподзиваня.

На Мишелук мож пойсц на городским автобусу под числом 69, вон става опрез будинку РТВ, як и на шицких автобусох цо иду на сримски бок.

