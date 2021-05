Наютре Русиново когуцики и пионире бавя процив Червинки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 22. мая, когуцики и пионире ФК Русин одбавя штири змаганя процив Червинки.

До Керестура приходзи ФК Червинка зоз штирома екипами, а змаганя почню од 16 годзин на Ярашу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)