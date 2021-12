РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 4. децембра, пионире Фодбалского клубу Русин одбавя три приятельски стретнуца процив екипи зоз Бачкого Доброго Поля.

Змаганя буду бавиц дзеци народзени 2008, 2009, 2010. и 2011. року, а стретнуце почнє на 15 годзин у Спортскей гали у Руским Керестуре.

