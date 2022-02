РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за предлуженє ярнєй часци першенства, фодбалере ФК Русин, наютре 20. фебруара, одбавя приятельске стретнуце процив ФК Гайдук зоз Кули.

Екипа Гайдуку тераз подмладзена и наступа за два лиґи висше од Русина, а стретнуце будзе отримане на керестурским Ярашу на 14,30 годзин.

